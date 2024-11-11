İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bir tepki de Cüneyt Özdemir ve Nevşin Mengü'den! "CHP belediyeciliği diye bir şey varsa İzmir'e bakabiliriz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İzmir Körfezi’ndeki kirliliği denizden alınan numuneyle anlattı. Elindeki kirli suyu komisyon üyelerine gösteren Kurum, "Bunu herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek" dedi.

CEMİL TUGAY TOPU BAKANLIĞA ATTI: TEMİZLENMESİ GÖREVİ BAKANLIĞA AİT DEĞİL Mİ?

Yaşanan gelişmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklama yapmış ve topu bakanlığa atmıştı. Seçimden önce İzmir Körfezi'ni temizleyeceklerini vadeden Tugay, "Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?" dedi.

ÖZDEMİR VE MENGÜ'DEN İZMİR KÖRFEZ'İ TEPKİSİ

Tugay'ın bu açıklamaları tepkilere neden olurken, konu özelinde gazeteci Cünyet Özdemir ve Nevşin Mengü de değerlendirmelerde bulundu ve Tugay'a tepki gösterdi.

"KADER DEĞİL Kİ BU KARDEŞİM, TEMİZLİYORSUN TEDBİRİNİ ALIYORSUN ÇÖZÜLÜYOR"

Seçimden önce Kenan Taş ile birlikte İzmir Körfezi'ne gittiklerini aktaran Özdemir, "İzmir Körfezi kokuyor arkadaşlar. İzmir Belediyesi yeni CHP'ye geçmiş değil ki. Yıllardır CHP'de. CHP belediyeciliği diye bir şey varsa İzmir'e bakabiliriz. Bu sorun da benim bildiğim yıllardır var. Çözülemeyen bir sorun bunun biraz daha kaynağına gitmek lazım. Nasıl Haliç'te bu çözüldü. Kader değil ki bu kardeşim. Temizliyorsun tedbirini alıyorsun çözülüyor" dedi.

"BELEDİYENİN AYAK DİREMESİ OLDUĞU DİLE GETİRİLİYOR"

Bakan Kurum'un bu işi çözmeye çalıştığını vurgulayan Kenan Taş ise "İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir ayak diremesi olduğu dile getiriliyor" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KURUM'A PARANTEZ AÇTI: BU KONUNUN ÜZERİNDE ÇOK DURUYOR

Nevşin Mengü de Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'a benzer eleştirilerde bulundu. Bakanlığın özel bir komisyon oluşturduğunu aktaran Mengü, "Murat Kurum bu konunun üzerinde çok duruyor. Körfezle kirlilik bu ortaya çıkan görüntüler... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da kendisini savunamadı açıkçası. Şöyle bir açıklama yaptı en son bakanlığın görevi zaten diye..." şeklinde konuştu.

"ASLINDA BAKANLIĞIN GÖREVİYDİ DİYEREK SIYRILMAK OLMUYOR"

Tugay'ın bu açıklamasını doğru bulmayan Mengü, "Kaç dönemdir CHP'de ya İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hala bunun daha yapacağızı, edeceğizi yok. CHP belediyesinin devamı. CHP Belediye Başkanlarının sanki ilk kez İzmir'de iktidara gelmiş lüksüyle hareket etme lüksü yok ki. Sizden önce hiçbir şey yapılmamış gibi çıkıp kendinizi savunma şeyiniz yok. Başka bir şey söylemeniz lazım. Sonra da aslında bakanlığın görevi bu diyerek sıyrılmak olmuyor" dedi.

CEMİL TUGAY'IN SEÇİM VAADİNİ DİNLETTİ

Bu konuşmasından sonra Tugay'ın seçim dönemindeki körfez vaadini de dinleten Mengü, "Buna bir çözüm bulmanız lazım" ifadesini kullandı.