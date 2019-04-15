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İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi elektrik fabrikasının ihalesine katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 21:33 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısı CHP’li Tunç Soyer’in başkanlığında gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi elektrik fabrikasının ihalesine katılacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısı CHP’li Tunç Soyer’in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Soyer, yarın Özelleştirme İdaresi tarafından satış ihalesi yapılacak olan Tarihi Elektrik Fabrikası’nın ihalesine katılacaklarını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleşti. Oturumun başında konuşan Tunç Soyer, kanser nedeniyle hayatını kaybeden CHP’li Yücel Özen’i andı. Soyer, Özen’in yaşaması halinde Meclis üyesi olacağını hatırlattı. Oturumunun açılış konuşmasını yapan Tunç Soyer, “2019 yılı 5 yıllık Meclis çalışmalarına başlıyoruz. Bugün İzmir için Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir gün. İzmir gerçekten Türkiye'ye örnek olacak. Yapacağı çalışmalarla hayranlık kazanacaktır. Demokrasinin en güzel örneklerini birlikte burada sergileyeceğiz." dedi.
İzmir'de yapacakları çalışmaların tüm Türkiye'ye umut ve ilham kaynağı olmasını dileyen Soyer, “Burada işbirliği, uzlaşı içinde demokrasiyi sonuna kadar uygulayarak en geniş katılımlı, demokratik uygulamaları hayata geçireceğiz. İzmir’i birlikte yönetmenin onurunu yaşayalım. Bu işbirliği ve dayanışma farklı siyasi görüşlerden olmamıza bir engel oluşturmasın. Tam tersine bu farklılıklar, bu Meclis’in alacağı kararları iyileştirsin. Daha iyi sonuçlar koymasına imkan versin. Bütün arkadaşlarımı bu onurlu görevi başlayacakları için tebrik ediyorum, tüm kalbimle kutluyorum ve İzmir’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
BÜYÜKŞEHİR İHALEYE KATILACAK
İzmir’de uzun süredir tartışma konusu olan Umurbey Mahallesi’ndeki Tarihi Elektrik Fabrikası’nın ihalesi yarın yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışı için yapılacak olan ihaleye saatler kala, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Soyer, tarihi fabrikanın satış ihalesine katılacaklarını ifade ederek, “İnşallah elektrik fabrikasını İzmir’imize kazandırmış olacağız” dedi. Meclis gündemine eklenen önergede, belediyenin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9’uncu 5 yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına karar verildi.
İKİ YENİ KOMİSYON
Meclis’te iki yeni komisyon kurulması için de karar alındı. AK Parti Grubu, Engelsiz İzmir Komisyonu kurulmasını istedi. Meclis, öneriyi kabul etti. Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu da, yine Büyükşehir Meclisi’nin yeni kurulan komisyonlarından. Öte yandan Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ikinci Başkan Vekili Burhan Suat Çağlayan oldu.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi elektrik fabrikasının ihalesine katılacakİzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi elektrik fabrikasının ihalesine katılacakİzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi elektrik fabrikasının ihalesine katılacak

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