İzmir Büyükşehir Belediyesinde borçlanma yetkisi tartışması

İzmir'deki ciddi yapısal sorunların çözülmediğini belirten Hızal, "Belediyenin 3,1 milyar lira borcunun olduğunu biliyoruz. Geriye dönük baktığımızda bu borcun karşılığı yapılmış bir faaliyet ve yatırımın var olduğunu göremiyoruz. Kısa bir sürede 200 milyon lira bir borçlanmanın söz konusu olduğunu görmekteyiz. Burada yazılan kamulaştırma ve bazı yatırımlar. Bu yatırımların ne olacağı belirtilmemiş. Elimizde somut bir veri yok." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yetki verilmesine ilişkin önerge konusunda grup olarak olumsuz oy kullanacaklarını söyledi.

Hızal, yerel seçimlerden bu yana halkla ilişkiler çalışmaları dışında kentin sorunlarını çözmeye ilişkin çalışma yapılmadığını savundu.

Kendilerinin borçlanma konusunda karşı duruş sergilemediklerini dile getiren Hızal, şunları kaydetti:

"Yatırım yapıldıktan sonra tabii ki borçlanma olacak. Bu noktada çekincemiz yok. Buradaki borçlanma gerekçesi yatırım amaçlı değil. Ulaşım sorununun ortadan kaldırması için Altınyol'da kavşak çalışması değil, sadece yolun biraz daha genişletilerek bir şerit çalışmasının ötesinde bir çalışma olmadığını görüyoruz. 'Şu yönde bir yatırım yapılacak ve somut projeler şu' denseydi. 'Bu konuda şu adımlar atıldı' denseydi, en başta dile getirdiğimiz gibi.

Doğru yapılan her şeyin arkasında olduğumuz gibi, o zaman da bu borçlanmanın yanında olurduk."

Hızal, Soyer'in geçen pazar günü şehit cenazesine katılmamasını eleştirerek, "Hepimizi çok üzen bir gelişme yaşandı. Genç bir teğmenimiz şehit olmuşken bununla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmazken 'onur yürüyüşü' adı altında bizce onursuz yapılmış bir yürüyüşün paylaşımının yapılması kafamızda soru işaretine yol açmıştır." diye konuştu.