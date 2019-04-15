İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilk meclisinde ihale kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tunç Soyer’in başkanlığında gerçekleştirilen ilk meclisinde, Özelleştirme İdaresi tarafından satışı yarın yapılacak olan Tarihi Elektrik Fabrikası’nın ihalesine katılma kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yerel seçimlerin ardından başkan seçilen Tunç Soyer, başkanlığında ilk kez toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan meclis toplantısında Soyer, işbirliği ve uzlaşı temennisinde bulunarak, "Biz burada iş birliği ve uzlaşı içerisinde en geniş demokrasiyi sonuna kadar uygulayarak demokratik uygulamaları hayata geçirerek İzmir’i birlikte yönetmenin onurunu gururu hep birlikte yaşayalım. Bu iş birliği ve dayanışma farklı siyasi parti görüşlerden olmamızın farklı görüşlere sahip olmamızın bir engeli olmasın bu farklılıklar bu meclisin alacağı kararları zenginleştirsin, iyileştirsin ve İzmir için daha hayırlı sonuçlar ortaya koyulmasına imkan versin.” dedi.

“Daha iyinin olması için mücadele vereceğiz”

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir’in daha iyi bir noktaya gelmesi arzusunda olduklarını ifade ederek, "Biz önümüzdeki dönemde İzmir halkı için, İzmir için güzel olan, iyi olan ve doğru olan her konuda grubumla birlikte yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Ama İzmir için iyi olmayan, İzmir halkının aleyhine olan her hususta da grubumuzla birlikte yasaların bize tanımış olduğu yetkilerle önerilerimizi sunacağız, karşısında duracağız. Daha iyinin ve daha doğrunun yapılması için mücadele vereceğiz.” ifadelerini kullandı.