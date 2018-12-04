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İzmir Büyükşehir'in kayıp tabloları hakkındaki dava başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 19:03 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, Sayıştay raporlarına yansıyan, farklı ressamlara ait kayıp 33 tablosuna ilişkin suç duyurusunun ardından, 6 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, Sayıştay raporlarına yansıyan, farklı ressamlara ait kayıp 33 tablosuna ilişkin suç duyurusunun ardından, 6 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kaybolan, farklı ressamlara ait 33 tablo için başlatılan soruşturmanın ardından, konu yargıya taşındı. Cumhuriyet Savcısı Turan Güzeloğlu, 6 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Dönemin bürokratlarından eski Genel Sekreter Yardımcısı T.E., Kültür ve Sosyal İşler eski Daire Başkanı M.K., Kütüphaneler ve Müzeler eski Şube Müdürü V.Ç., Kütüphaneler ve Müze eski Şube Müdürü Y.S. ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde şef K.Ş., Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde veri hazırlama kontrol işletmeni M.V., 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacak.
İddianamede, '4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılaması Hakkındaki Kanun' kapsamında yapılan incelemede, bu resimlerin hiçbirisine ulaşılamadığı, devletin envanterine kaydedilen bu resimlerin kaybolduğu, bu birimde kamu görevi yapan şüphelilerin sorumluluklarının bulunduğu, bu durumu gidermek adına bir uğraş vermedikleri, resimlerin ne olduğu ve sonucu ile ilgili bulgunun olmadığı, görev değişimlerinde devir teslim evrakı düzenlenmediği, bu şekilde görevlerini kötüye kullandıkları iddiaları yer aldı.

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