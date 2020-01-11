İzmir Çeşme’de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8’i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

\u0130zmir \u00c7e\u015fme\u2019de ka\u00e7aklar\u0131 ta\u015f\u0131yan teknenin batmas\u0131 sonucu ilk belirlemelere g\u00f6re 8\u2019i \u00e7ocuk 11 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 10 ki\u015finin kurtar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMustafa Sandal hayat\u0131n\u0131 yazd\u0131...Defne Samyeli onu neden terk etti?\u00c7anakkale\u2019de trafik kazas\u0131: 2 yaral\u0131Elinde \u00e7ocu\u011fu i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131 do\u011fum g\u00fcn\u00fc pastas\u0131yla can verdi
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