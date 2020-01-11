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  4. İzmir Çeşme’de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8’i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

İzmir Çeşme’de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8’i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 22:57 | Son Güncelleme

İzmir Çeşme’de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8’i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

İzmir Çeşme’de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8’i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

İzmir Çeşme’de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8’i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

İzmir Çeşme’de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8’i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

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