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İzmir Çiğli'de korkunç kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 07:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçit ayağına çarptı. Kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

İzmir Çiğli'de korkunç kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Onur G. (26), idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince olay yerine 110 AKS ekipleri de çağrıldı.

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Adrese gelen ekiplerce kaza sonrası araçta sıkışarak yaralanan Onur G.(26), Mehmet T. Y. (26) ve durumu ağır olan Tolga U., ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

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Ambulansa alınan yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan, olay yerine gelen çekici tarafından araç bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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