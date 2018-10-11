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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı: "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:31 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı: "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi"


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Anahtar Kelimeler:
Gaz sızıntısı izmir adliyesi

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