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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:55 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Zafer Çeviköz hakkında gözaltı tedbiri uygulanmadığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından, bazı medya organlarında yer alan, "Başsavcının makam odasında kritik gözaltı" başlıklı habere ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Zafer Çeviköz'ün, şüpheli sıfatıyla savunması alınmak üzere telefon ile davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zafer Çeviköz'ün 18.10.2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatı üzerine kendi müdafisi eşliğinde savunmasının alındığı, akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakıldığı, söz konusu kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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