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İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Özcan Özer'in son sözü bu olmuş

03.07.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Yusuf K. trafikte makas atarak ilerlerken aracının kontrolünü kaybederek başka bir araca çarpmıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin Gümüldür'e denize gittiği, kazanın ise Buca'ya evlerine dönüş sırasında yaşandığı öğrenildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Özcan Özer'in son sözleri ortaya çıktı.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde makas atan bir aracın başka bir araca çarpması sonucu bir kaza meydana gelmişti. Gündem olan kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden Özcan Özer'in son sözleri ortaya çıktı.

KARŞI YOLA GEÇTİ, MİNİBÜSE ÇARPTI

Kaza, 30 Temmuz saat 19.30 sıralarında Menderes ilçesi Kısık Mahallesi İzmir- Aydın karayolunda meydana geldi. İzmir'den Torbalı istikametine giden 18 yaşındaki Yusuf K. trafikte makas atarak ilerlerken aracının kontrolünü kaybederek sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta hurda yığınına dönüştü. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

SÜRÜCÜ VE OĞLU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar'ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Özcan Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Cinayet gibi kazada ölenlerden Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54) ve oğulları otistik Ali Alperen Özer (18) ile ablası Şengül Akbaş (64) için ikindide Buca Kırklar Mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi.

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Kılınan namaz sonrası, cenazeler mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Karaca'nın da cenazesinin defnedildiği öğrenildi.

SON SÖZÜ BU OLMUŞ

Hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Özcan Özer'in kurban kesiminden sonra bir arkadaşından ödünç aldığı araçla eşini, kız kardeşini, eşini ve oğlunu alarak Gümüldür'e denize gittiği, kazanın ise Buca'ya evlerine dönüş sırasında yaşandığı öğrenildi.

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Özcan Özer'in kazadan sonra bilincinin ilk başta açık olduğu ve çevresindeki insanlara kazanın şokuyla 'ben neye çarptım?' diye sorduğu, son sözlerinin bu olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Makas atarak ilerlerken 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Yusuf K. kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlenen Yusuf K.'ye trafik kanunu uyarınca makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi.

İfadesinde önünde giden aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer araca çarptığını ve pişman olduğunu söyleyen Yusuf K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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trafik kazası İzmir makas

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