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  4. İzmir'de 1 yaşındaki bebek binadaki haşere ilaçlaması yüzünden ölmüştü! 2 kişi tutuklandı

İzmir'de 1 yaşındaki bebek binadaki haşere ilaçlaması yüzünden ölmüştü! 2 kişi tutuklandı

15.11.2024 22:31
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İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de 1 yaşındaki bebek binadaki haşere ilaçlaması yüzünden ölmüştü! 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir dairede tahtakurusuna karşı yapılan ilaçlama sonrası dün sabah alt ve üst katlarda yaşayanların zehirlenerek hastaneye kaldırılması ve 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ilaçlamadan etkilenen apartman sakini üniversite öğrencisi G.U, Alsancak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişiden bebeğin annesi ve babası taburcu edilmişti.

İlaçlama yapan ziraat mühendisi ve yardımcısıyla işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir böcek ilaçlama
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