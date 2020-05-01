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İzmir'de 10 katlı binada korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 19:35 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 10 katlı binadaki yangın korku dolu anlara neden olurken, alevlerin büyümesi üzerine bina boşaltıldı.

İzmir'de 10 katlı binada korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Evka 4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir binanın 10’uncu katında çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında çatıdaki alevler bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ANONSLAR YAPILDI, BİNA BOŞALTILDI

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangının büyümesi üzerine 10 katlı binanın tahliyesi için harekete geçti. Polis ekipleri, anonslarla binada yaşayan vatandaşların dışarıya çıkmasını istedi. Vatandaşların tahliye edilmesinin ardından, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da yangını korku dolu gözlerle izledi. İftar saati öncesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

(İHA)

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