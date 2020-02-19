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  4. İzmir’de 11 katlı binada korkutan yangın! Komşuları canını hiçe saydı

İzmir’de 11 katlı binada korkutan yangın! Komşuları canını hiçe saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 04:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan 11 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangında, aynı aileden 4 kişi ve binada yaşayan komşularda olmak üzere toplam 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde Çamlık Mahallesi 3650 sokak üzerinde bulunan 11 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. İsmail Dağtekin’e ait ikamette henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Dumanları fark eden komşular durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine intikal esnasındayken baba İsmail Dağtekin kendi imkanlarıyla daireden dışarı çıktı. Mesut Yıldız isimli komşuları ise ikamete girerek anne Hafize Dağtekin ve kızları Azize ile Sıla’yı daireden çıkarttı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU ALEVLERİN ARASINDAN KOMŞULARI ÇIKARTTI

Anne ve 2 çocuğunu dairen çıkartan ve kendisi de dumandan etkilenen Mesut Yıldız, önce dumanlar dışarı çıkmasın diye kapıyı kapattım diyerek sözlerini şöyle sürdürdü, “Sonra sürüne sürüne içeriye girdim. Biri anne 2 çocuğu da içeriden çıkarttık. En son çocuğu çıkartırken arkadaş beni aldı” dedi. Bir diğer komşu İbrahim Solak ise o anları şöyle anlattı, “Komşuluk görevini yaparak, yangın tüpünü alıp daireye gittiğini ifade eden İbrahim Solak, havasızlıktan çok zorlandık, sürekli daireye gir çık yaptık son anda itfaiye ekipleri geldi kurtardı” diye ekledi.

MERDİVENLİ İTFAİYE ARAÇLARI İLE KURTARILDILAR

Binada dumanlardan etkilenerek mahsur kalan vatandaşların bir kısmı olay yerine gelen itfaiye araçlarının merdivenleri ile evlerinin balkonundan alınarak kurtarılırken, bazı vatandaşlara ise ekiplerce oksijen maskesi ile temiz hava ve ayran verildi. Yangından etkilenen aynı aileden 4 kişi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, dumandan etkilenen diğer vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangın nedeni ile Dağtekin ailesinin evi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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