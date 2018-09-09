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İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti, polis mahallelinin elinden zor aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğunu G.B.'yi taciz etmeye çalışan ve mahalleli tarafından yakalanarak linç edilmek istenen M.Ş. gözaltına alındı.

İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti, polis mahallelinin elinden zor aldı

Olay, saat 19.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6274/1 Sokak'ta meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğu G.B., M.Ş.'nin yolunu keserek kendisine arkadaşlık teklif ettiğini ve telefon numarasının yazılı olduğu bir notu verdiği ailesine söylemesi üzerine, küçük kızın babası ve yakınları harekete geçti.

ÖFKELİ MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE KALKTI

Mahalle sakinleri tarafından sokakta yakalanan M.Ş. öfkeli kalabalık tarafından darp edilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis kavgayı ayırdı. Polisin yaptığı incelemede M.Ş.'nin daha önce de G.B.'nin önünü keserek arkadaşlık teklif ettiğini belirlemesi üzerine M.Ş. gözaltına alındı.

Mahalle sakinleri tarafından darp edilen M.Ş., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

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izmir Karşıyaka taciz linç

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