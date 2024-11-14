HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten hayatını kaybetmişti! Yeni detay kan dondurdu; babanın test sonucu...

İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten hayatını kaybetmişti! Yeni detay kan dondurdu; babanın test sonucu...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
14.11.2024 13:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 13 yaşındaki erkek çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesi infiale yol açmıştı. Olayla ilgili olarak ortaya çıkan yeni bulgular herkesin kanını dondurdu. Çocuğun 3 yıl önce HIV virüsü taşımadığı; babasının HIV pozitif, annesinin ise HIV negatif olduğu öğrenildi. Yaşanan gelişme akıllara durgunluk verirken, olay cinsel yolla bulaşma ve aile içi istismar ihtimalleri dahilinde olduğu için adli bir vaka olarak görülüyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten hayatını kaybetmişti! Yeni detay kan dondurdu; babanın test sonucu...

İzmir'de yaşanan bir olay Türkiye'de infial yaratmıştı. Kemik erimesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuğun HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edildi.

13 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, çocuğun AIDS nedeniyle vefat ettiği belirlendi. Bu durum tepkileri de beraberinde getirirken, olayla ilgili yeni bir gelişme akıllara durgunluk verdi.

569564743

BABA POZİTİF, ANNE NEGATİF ÇIKTI

AIDS nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun 3 yıl önce AIDS olmadığı, babasının HIV virüsü taşıdığı, annesinin ise HIV virüsü taşımadığı belirlendi.

AİLE İÇİ İSTİSMAR GÜNDEME GELDİ

Bu durum aile içi istismar ihtimalini de gündeme getirirken, başlatılan soruşturmada AIDS'in çocuğa ne şekilde bulaştığı, herhangi bir istismar olup olmadığı konusu araştırılacak.

69573

"KEMİK ERİMESİ NEDENİYLE YATIRILMIŞTI VE HIV POZİTİF TESTİ YOKTU"

Olayla ilgili olarak NTV'den Melike Şahin son aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi:

"13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneye yatırıldığında durumu çok ağırdı. Kemik erimesi nedeniyle yatırılmıştı ve HIV pozitif testi yoktu. Yani son evrede ancak başka hastalıklar eklendiğinde hastaneye götürülmüştü. Ne yazık ki yaşam mücadelesi çok sürmedi, hayatını kaybetti. 13 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu aktaralım.

583

HIV pozitif genellikle cinsel yolla bulaşıyor. Anne eğer HIV pozitifse doğumda bebeğe bulaşabiliyor. Ancak son yıllarda yeni tedavilerle birlikte anneler hamilelikte aldığı tedaviyle çocukların HIV pozitif olmadan doğması sağlanabiliyor. Eğer bir çocuk HIV pozitif olarak doğduysa ve tedavi almadıysa ne yazık ki çok kısa süre içinde hayatını kaybediyor.

"CİNSEL YOLLA BULUŞMA RİSKİ VAR"

O nedenle 13 yaşında bir çocuk eğer doğumda almadıysa bu virüsü, ki edindiğim bilgilere göre çocuğun doğumda almadığını gösteriyor bu virüsü. Başka bir yolla, cinsel yolla bulaşma riski var. Mevzubahis çocuklar olduğu zaman da istismar konusu gündeme geliyor. Bütün çocuk HIV pozitif vakaların aynı zamanda adli vaka olduğunu da belirtelim. Bu çocuğun babası HIV pozitif. Zaten bunun takibi yapılıyor. Ancak annesinin HIV pozitif olmadığını öğrendim. Zaten çocuğa doğuştan bir virüsün bulaşmadığı bilgisi var.

"2021 YILINDA ÇOCUĞA YAPILAN HIV TESTİNDE ÇOCUK NEGATİF ÇIKIYOR"

Şu da çok önemli. Çocuk 2021 yılında bademcik ameliyatı geçiriyor ve bu ameliyat sırasında, rutindir bu HIV testi yapılır. 2021 yılında çocuğa yapılan HIV testinde çocuk negatif çıkıyor. Yani hayatını kaybeden çocuğun 3 yıl önce HIV pozitif olmadığını öğreniyoruz. Belli ki bu son 3 yıl içinde çocuğa virüs bulaştı ve çocuk tedavi edilemedi. Bu da tabi adli bir vaka olduğu durumunu güçlendiriyor. Cinsel yolla bir bulaşın söz konusu olduğunu gösteriyor. Aile içi istismarın da ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyelim. Soruşturma da bu yönde devam ediyordur. Çocuğa ne şekilde bulaştığı, herhangi bir istismar olup olmadığı konusu araştırılacak."

Acı olayla ilgili paylaşım yapan Şahin, çocuklarda HIV pozitif vakalarında dikkat çeken bir artış olduğuna dikkat çekerek "İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda takip edilen 100 HIV pozitif çocuk var. Bu çocukların 20'sine virüs cinsel yolla bulaşmış. Biri istismar vakası. Türkiye'de şu anda bilinen, teşhisi koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var" bilgisini verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
HIV İzmir
En Çok Okunan Haberler
Beklenmedik talep! Okan Buruk ile görüştü: Mutsuzum, ayrılmak istiyorum

Beklenmedik talep! Okan Buruk ile görüştü: Mutsuzum, ayrılmak istiyorum

'Yüzde 0' Asgari ücrette kimsenin konuşmadığı detayı açıkladı

'Yüzde 0' Asgari ücrette kimsenin konuşmadığı detayı açıkladı

Atatürk için diktatör çıkışı tepki çekti

Atatürk için diktatör çıkışı tepki çekti

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Peş peşe kritik kararlar: 'Her ne olursa olsun 2 yılı geçmeyecek'

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Peş peşe kritik kararlar: 'Her ne olursa olsun 2 yılı geçmeyecek'

Bir CHP'li belediyeye daha inceleme!

Bir CHP'li belediyeye daha inceleme!

Kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih ve bölge verdi 'Tüm Türkiye'de...'

Kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih ve bölge verdi 'Tüm Türkiye'de...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.