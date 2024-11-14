İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten hayatını kaybetmişti! Yeni detay kan dondurdu; babanın test sonucu...

İzmir'de yaşanan bir olay Türkiye'de infial yaratmıştı. Kemik erimesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuğun HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edildi.

13 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, çocuğun AIDS nedeniyle vefat ettiği belirlendi. Bu durum tepkileri de beraberinde getirirken, olayla ilgili yeni bir gelişme akıllara durgunluk verdi.

BABA POZİTİF, ANNE NEGATİF ÇIKTI

AIDS nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun 3 yıl önce AIDS olmadığı, babasının HIV virüsü taşıdığı, annesinin ise HIV virüsü taşımadığı belirlendi.

AİLE İÇİ İSTİSMAR GÜNDEME GELDİ

Bu durum aile içi istismar ihtimalini de gündeme getirirken, başlatılan soruşturmada AIDS'in çocuğa ne şekilde bulaştığı, herhangi bir istismar olup olmadığı konusu araştırılacak.

"KEMİK ERİMESİ NEDENİYLE YATIRILMIŞTI VE HIV POZİTİF TESTİ YOKTU"

Olayla ilgili olarak NTV'den Melike Şahin son aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi:

"13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneye yatırıldığında durumu çok ağırdı. Kemik erimesi nedeniyle yatırılmıştı ve HIV pozitif testi yoktu. Yani son evrede ancak başka hastalıklar eklendiğinde hastaneye götürülmüştü. Ne yazık ki yaşam mücadelesi çok sürmedi, hayatını kaybetti. 13 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu aktaralım.

HIV pozitif genellikle cinsel yolla bulaşıyor. Anne eğer HIV pozitifse doğumda bebeğe bulaşabiliyor. Ancak son yıllarda yeni tedavilerle birlikte anneler hamilelikte aldığı tedaviyle çocukların HIV pozitif olmadan doğması sağlanabiliyor. Eğer bir çocuk HIV pozitif olarak doğduysa ve tedavi almadıysa ne yazık ki çok kısa süre içinde hayatını kaybediyor.

"CİNSEL YOLLA BULUŞMA RİSKİ VAR"

O nedenle 13 yaşında bir çocuk eğer doğumda almadıysa bu virüsü, ki edindiğim bilgilere göre çocuğun doğumda almadığını gösteriyor bu virüsü. Başka bir yolla, cinsel yolla bulaşma riski var. Mevzubahis çocuklar olduğu zaman da istismar konusu gündeme geliyor. Bütün çocuk HIV pozitif vakaların aynı zamanda adli vaka olduğunu da belirtelim. Bu çocuğun babası HIV pozitif. Zaten bunun takibi yapılıyor. Ancak annesinin HIV pozitif olmadığını öğrendim. Zaten çocuğa doğuştan bir virüsün bulaşmadığı bilgisi var.

"2021 YILINDA ÇOCUĞA YAPILAN HIV TESTİNDE ÇOCUK NEGATİF ÇIKIYOR"

Şu da çok önemli. Çocuk 2021 yılında bademcik ameliyatı geçiriyor ve bu ameliyat sırasında, rutindir bu HIV testi yapılır. 2021 yılında çocuğa yapılan HIV testinde çocuk negatif çıkıyor. Yani hayatını kaybeden çocuğun 3 yıl önce HIV pozitif olmadığını öğreniyoruz. Belli ki bu son 3 yıl içinde çocuğa virüs bulaştı ve çocuk tedavi edilemedi. Bu da tabi adli bir vaka olduğu durumunu güçlendiriyor. Cinsel yolla bir bulaşın söz konusu olduğunu gösteriyor. Aile içi istismarın da ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyelim. Soruşturma da bu yönde devam ediyordur. Çocuğa ne şekilde bulaştığı, herhangi bir istismar olup olmadığı konusu araştırılacak."

Acı olayla ilgili paylaşım yapan Şahin, çocuklarda HIV pozitif vakalarında dikkat çeken bir artış olduğuna dikkat çekerek "İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda takip edilen 100 HIV pozitif çocuk var. Bu çocukların 20'sine virüs cinsel yolla bulaşmış. Biri istismar vakası. Türkiye'de şu anda bilinen, teşhisi koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var" bilgisini verdi.