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  4. İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü!

İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 22:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kız çocuğunun şüpheli ölümü üzerine polis soruşturma başlattı.

İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü!

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. İkamette ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Müşerref Nur A. (13), henüz belirlenemeyen sebepten fenalık geçirdi. Durumunu fark eden ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince çocuk, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, küçük kızın şüpheli ölümü üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerince evde incelemelerde bulunulurken, polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Küçük kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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