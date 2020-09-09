HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de 14 Eylül'den itibaren esnek çalışma modeline geçilecek

İzmir'de 14 Eylül'den itibaren esnek çalışma modeline geçilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 21:45 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 14 Eylül'den itibaren esnek çalışma modeline geçileceğini bildirdi.

İzmir'de 14 Eylül'den itibaren esnek çalışma modeline geçilecek

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta başından itibaren uygulanacak esnek çalışma modelinin ayrıntılarını paylaştı.

Bu kapsamda kentte sağlık müdürlüğüne bağlı personel, kolluk kuvvetleri, AFAD'a bağlı personel, 112 Acil Çağrı merkezi müdürlüğü emrinde görevli personel ve mülki idari amirleri hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile (24. hafta ile 32. hafta gebeliği bulunan) yasal süt izni kullananlar ve Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar idari izinli sayılacak.

HAFTALIK DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK ÇALIŞACAKLAR

60 yaş ve üstü personel, il müdürleri hariç olmak üzere idari izinli olacak. Engelli çalışanlardan yüzde 40 ve üzeri raporlu olan personel ikinci bir emre kadar evden çalışacak. Diğer personel, haftalık dönüşümlü olarak çalışacak.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ihtiyaç olması halinde ilde vali, ilçede kaymakam tarafından mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilebilecek.

Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri, valilik ve kaymakamlık oluru alınarak il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerine gönderilecek.

Esnek çalışmaya tabi personel, görev mahallinden amirinden izin almadan ayrılamayacak, çağrıldıkları anda göreve dönecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Tüm vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayınTüm vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayın
Balkondan cinsel organını göstererek tehdit etti!Balkondan cinsel organını göstererek tehdit etti!
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Bartın Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlandı! 1.2 lira ile 100 km gidiyor
1.2 lira ile 100 km gidiyor
Malatya'da vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayın
Tüm vatandaşlar SMS'lerle uyarıldı: Dışarı çıkmayın
Belediye böyle tepki gösterdi: Bizim gençler buraya nasıl çıktı?
Belediye böyle tepki gösterdi: Bizim gençler buraya nasıl çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye
Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye
Cevizlibağ metrobüslerde iş çıkışı yoğunluk
Cevizlibağ metrobüslerde iş çıkışı yoğunluk
Bursa'da seminer sonrası koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı
Seminer sonrası koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.