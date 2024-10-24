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  4. İzmir'de 15 yaşındaki çocuk güvenliği bıçakladı! Rahat tavırları dikkat çekti

İzmir'de 15 yaşındaki çocuk güvenliği bıçakladı! Rahat tavırları dikkat çekti

24.10.2024 16:29
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İzmir'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, 15 yaşlarında olan iki çocuktan biri, tartıştıkları güvenlik görevlisini bacağından bıçakladı. Olay yerinden ellerini kollarını sallayarak rahat bir şekilde giden çocuklar polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenliği bıçaklayan çocuk tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown Alışveriş Merkezi’nin giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş merkezine geldiklerinde sürekli taşkınlık çıkartan T.Ö. (15) ve U.F. (15) adlı çocuklar, yine AVM’ye girmek istedi.

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BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Çocukların yine AVM’ye girmesi üzerine güvenlik görevlisi Muhammet S. (34) onları dışarı çıkartmak istedi. Bunun üzerine çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıkarken güvenlik görevlisi Muhammet S., iddiaya göre T.Ö. tarafından bacağından bıçaklandı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Olayın ardından çocuklar AVM’den koşarak kaçarken, güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığıldı. Muhammet S., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ! ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK UZAKLAŞTILAR

Olayın ardından kaçan iki çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik kamera görüntülerinden tespitleri yapılan çocuklardan, T.Ö. saat 19:00 sıralarında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, U.F. ise saat 22:00 sıralarında Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çocuklar sorgulanmak üzere Bostanlı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

GÜVENLİĞİ BIÇAKLAYAN ÇOCUK TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.Ö. ve U.F., adliyeye sevk edildi. Güvenlik görevlisini bıçakladığı değerlendirilen T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.F., savcılıktan serbest kaldı.

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İzmir bıçak
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