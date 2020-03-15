HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de 16 yaşındaki genç silahla market soydu 

İzmir'de 16 yaşındaki genç silahla market soydu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 01:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki genç, tabanca ile girdiği markette kasiyeri tehdit ederek yaklaşık 3 bin TL para alarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, kısa sürede suç aleti silah ve para ile yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4032 sokak üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi.

İddiaya göre, markete müşteri gibi gelen G.K., bir süre rafları inceledikten sonra yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kasiyere doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen G.K., yaklaşık 3 bin TL parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli G.K. suç aleti tabanca ve para ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan G.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklamasıBakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
1/
Anahtar Kelimeler:
izmir silahlı soygun

En Çok Okunan Haberler

Uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türkler için flaş karar

Uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türkler için flaş karar

Sağlık Bakanı Koca ve Emniyet'ten 'virüs taraması' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca ve Emniyet'ten 'virüs taraması' uyarısı

Şeyma ve sevgilisine 'koronavirüs' karantinası

Şeyma ve sevgilisine 'koronavirüs' karantinası

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Bakanlık'tan yeni koronavirüs tedbirleri

Bakanlık'tan yeni koronavirüs tedbirleri

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

Diğer Haberler
Son koronavirüs vakası sonrası gözler Umre'den dönecek vatandaşlarda! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş çağrı

Umre'den dönecek 5 bin 300 kişi hakkında flaş çağrı

Diyarbakır'da kafede kanlı hesaplaşma! Bıçak, sopa ve silahlar havada uçuştu

Bıçak, sopa ve silahlar havada uçuştu! Kanlı hesaplaşma

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına sert yanıt

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamalarına tokat gibi cevap

İzmir'de hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Umre'den dönen bir kişide koronavirüs tespit edildi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.