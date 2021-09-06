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  4. İzmir'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

İzmir'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

06.09.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri ve hava yolları acentelerinden bilet satışının yapılamayacağı bildirildi.

İzmir'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ailesinin veya kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE BİLET SATIŞI YAPILAMAYACAK

Buna göre, şehirlerarası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamayacak.

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edildikten ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.

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KOLLUK KUVVETLERİ BİLGİLENDİRİLECEK

18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde ise kolluk kuvvetleri bilgilendirilecek.

İzmir'de veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seyahat kısıtlaması İzmir
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