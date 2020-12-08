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İzmir'de 2 doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

08.12.2020 17:06 | Son Güncelleme:
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İzmir'de 2 doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir'de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber (58) ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu (58), koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Koronavirüs vaka sayısı artarken, İzmir'den 2 acı haber geldi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ile kentteki özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, koronavirüsü nedeniyle yaşamlarını yitirdi. İzmir Tabip Odası, hayatını kaybeden 2 doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.

CHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Dr. Muharrem Güney, aynı zamanda emekli albay olan Psikiyatri Uzmanı Kandilcioğlu'nun ölümünü sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

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"Hemşehrim, kardeşim Kuleli Askeri Lisesi'nden kardeşim, meslektaşım, Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kardeşim çok erken terk ettin bizleri. Kardeşime Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Tüm hekimler birer birer Covid-19 ile savaşırken, canlarını kaybediyor. Halen kurallara uymayan ne olduğu belirsizlere sesleniyorum; Sizin canınızın yanması da an meselesi, yanlıştan dönün. Kurallara uyun"

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