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  4. İzmir'de 21 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü! Bir anda fenalaşınca...

İzmir'de 21 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü! Bir anda fenalaşınca...

14.02.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. Evde bir anda fenalaşan 21 yaşındaki Duygu Huriye A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan tetkiklerde Duygu Huriye A.’nın kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Duygu Huriye A.’nın cenazesi, otopsi yapılmaz üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

İzmir'de 21 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü! Bir anda fenalaşınca...

İddiaya göre, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde, Duygu Huriye A. dün saat 18.00 sıralarında fenalaşması sonucunda Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Huriye A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ödemiş
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