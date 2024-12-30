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  4. İzmir'de 36 yaşındaki kadının şüpheli ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

İzmir'de 36 yaşındaki kadının şüpheli ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

30.12.2024 20:44
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İzmir'in Foça ilçesinde 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'de 36 yaşındaki kadının şüpheli ölümü! Evde cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aziz Sokak'ta ikamet eden Pelin Türkoğlu (36), saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 1. katındaki evinde ölü bulundu.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

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Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Foça şüpheli ölüm
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