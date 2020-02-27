İzmir'de 4 bin 500 yıllık takılar bulundu!

Bayraklı ilçesinde yer alan, Smyrna’nın ilk kurulduğu nokta olan ve M.Ö. 3 bin yılına kadar izler taşıyan Bayraklı (Eski Smyrna) Höyüğünde ilk bilimsel çalışmalara 1948 yılında başlandı. Antik kent önemli ölçüde ortaya çıkartılırken, 2014 yılından bu yana kazı çalışmaları Ege Üniversitesi (EÜ) liderliğinde yürütülüyor. EÜ Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda kazı başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ile ekibi, M.Ö. 3 bin yılın ikinci yarısına tarihlenen tabakada, bir kap içinde biriktirildiği anlaşılan gümüş takılar buldu.

4 bin 500 yıl öncesinin yaşantısına dair izler

Höyüğü ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Tanrıver’den bulunan eser ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toprak ve korozyon nedeniyle birbirine yapışmış halde ve yaklaşık 15 santimetre çapında bir külçe şeklinde ortaya çıkartılan buluntuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Tanrıver, son yıllarda Batı Anadolu’daki en önemli keşiflerden biriyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

İzmir’in ilk şehir yaşantısına ilişkin bilgiler elde etmeyi umduklarını kaydeden Prof. Dr. Tanrıver, "İlk gözlemlerimize göre buluntu; gümüş tellerden yapılmış, yüzük, küpe, saç halkası, saç iğnesi ve şerit plakalardan meydana getirilmiş birkaç saç bandından oluşuyor. Buluntu, kentin elitlerine ait küçük bir hazine olarak yorumlanabileceği gibi yine bir yönetici emrinde çalıştığı düşünülen bir mücevher ustasının hurda takılardan oluşan mal varlığı olarak da kabul edilebilir. Eski Smyrna’nın erken yönetimine veya çevre kültürlerle ilişkilerine yönelik önemli bilgiler elde edeceğimize inandığımız bu nadir buluntu üzerindeki konservasyon, ileri teknikte görüntüleme ve tanımlama çalışmalarımız hala devam ediyor" dedi.

Gümüş takılardan oluşan külçenin tomografisinin çekildikten sonra uzmanların görüşü doğrultusunda birbirinden ayrılıp ayrılamayacağına karar verileceğini dile getiren Prof. Dr. Tanrıver, "Eğer olumlu bir sonuç çıkarsa, konservasyon uzmanları tarafından birbirine yapışmış olan nesneler ayrılabilecek. Troia’dan bildiğimiz Erken Tunç Çağ hazinelerinin alçak gönüllü bir örneği ayrıntıları ile araştırılacak ve İzmirlilerin günümüzden 4 bin 500 yıl önceki teknoloji bilgileri, kültürel bağlantıları ve belki sosyal düzenlerine ilişkin yeni bilgiler ortaya konulacaktır" diye konuştu.