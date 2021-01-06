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  4. İzmir'de 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

İzmir'de 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

06.01.2021 02:39 | Son Güncelleme:
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İzmir'de 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düşen Selma E.(36), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Selma E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

İki çocuk annesi Selma E., iddiaya göre dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Talihsiz kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Selma E.'yi ambulansa alarak Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selma E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Selma E.'nin balkondan düştüğü sırada, iki çocuğunun evde ileri sürüldü. (DHA)

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