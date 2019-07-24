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İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 04:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Edilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu, Kabakum Mahallesi açıklarında önceki gün lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 20’si Suriye, 14'ü Kongo, 4'ü Filistin ve 4'ü Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. 10'u erkek, 5'i kadın, 27'si çocuk olan grup kıyıya getirildi.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

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izmir Dikili kaçak göçmen

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