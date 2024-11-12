HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına faciasında anneyle ilgili yeni gelişme!

İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına faciasında anneyle ilgili yeni gelişme!

12.11.2024 20:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin feci bir şekilde hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan ile ilgili karar belli oldu. Anne Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına faciasında anneyle ilgili yeni gelişme!

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 27 yaşındaki anne Akcan'ın tedavisi tamamlandı.

ANNE SERBEST BIRAKILDI!

Hastaneden adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangın faciasında ölen 5 kardeşe acı veda! Tabutları yan yana defnedildi, helallik alınmadı Yangın faciasında ölen 5 kardeşe acı veda! Tabutları yan yana defnedildi, helallik alınmadı

NE OLMUŞTU?

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor 5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenilmişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir facia
En Çok Okunan Haberler
Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Tek isteği ünlü bir balerin olmaktı ancak odada cansız bedeni bulundu! Eylül'ün kahreden ölümü

Tek isteği ünlü bir balerin olmaktı ancak odada cansız bedeni bulundu! Eylül'ün kahreden ölümü

Savcılık talep etmişti! 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli

Savcılık talep etmişti! 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli

Yangın faciasında ölen 5 kardeşe acı veda! Tabutları yan yana defnedildi, helallik alınmadı

Yangın faciasında ölen 5 kardeşe acı veda! Tabutları yan yana defnedildi, helallik alınmadı

Yer: Beyoğlu! Ahmet Necdet Sezer'in torunu, arkadaşını korumak için silahın önüne atladı!

Yer: Beyoğlu! Ahmet Necdet Sezer'in torunu, arkadaşını korumak için silahın önüne atladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.