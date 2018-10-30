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İzmir’de 5 kiloluk dev hamburger

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

İzmir'de katkısız hamburger yapan esnaf, bu kez de hazırladığı dev hamburgerle dikkat çekti. 8 kişilik hamburger, toplam 5 kilo ağırlığında ve çapı da 55 santimetre. İzmir’de pek çok noktada şubesi bulunan ve katkısız hamburgerler yapan 32 yaşındaki Onur Elmalı, 8 kişilik dev hamburger yaptı.

5 kilo ağırlığında ve 55 santimetre çapında olan hamburgeri; doğum günleri, toplantılar ve grup yemekleri için hazırladıklarını belirten Elmalı, "Hatta ‘bu hamburgeri yiyemezsin’ diye iddiaya girenler de gelip dev hamburgerimizi tek başına yemeye çalışıyor.

5 kiloluk dev hamburger!

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Son derece doyurucu bir hamburger. Çünkü içindeki malzemelerle birlikte toplam 5 kilo. İçinde 2 kilo kıyma var. Biz daha önce 50 katlı hamburger de yaptık.
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İstek doğrultusunda hamburgerin biçimi de değişiyor. Şimdi de dev hamburgerler yapıyoruz" dedi.
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Elmalı, ortalama bir dev hamburgerin fiyatının da 250 lira olduğunu söyledi.
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Müşteriler de 5 kiloluk hamburgerin hayatlarında gördükleri en büyük hamburger olduğunu ve dev hamburgerin grup yemeklerinde daha uygun fiyata denk geldiğini belirtti.
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Onur Elmalı, eşi Meryem Elmalı, oğlu Alparslan’a 7 aylık hamileyken hamburgere aşerip, piyasada katkısız hamburger bulamaması üzerine eşine kendi elleriyle hamburger yapmıştı.
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Elmalı, bir süre sonra kendi markasını kurarak katkısız hamburger ve sandviç yapmaya başladı.
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Elmalı'nın yaptığı ürünlerin lezzeti Amerika ve Katar’a kadar ulaştı.
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