İzmir’de 5 kiloluk dev hamburger

5 kilo ağırlığında ve 55 santimetre çapında olan hamburgeri; doğum günleri, toplantılar ve grup yemekleri için hazırladıklarını belirten Elmalı, "Hatta ‘bu hamburgeri yiyemezsin’ diye iddiaya girenler de gelip dev hamburgerimizi tek başına yemeye çalışıyor.

5 kiloluk dev hamburger!

1 / 8 Son derece doyurucu bir hamburger. Çünkü içindeki malzemelerle birlikte toplam 5 kilo. İçinde 2 kilo kıyma var. Biz daha önce 50 katlı hamburger de yaptık.

2 / 8 İstek doğrultusunda hamburgerin biçimi de değişiyor. Şimdi de dev hamburgerler yapıyoruz" dedi.

3 / 8 Elmalı, ortalama bir dev hamburgerin fiyatının da 250 lira olduğunu söyledi.

4 / 8 Müşteriler de 5 kiloluk hamburgerin hayatlarında gördükleri en büyük hamburger olduğunu ve dev hamburgerin grup yemeklerinde daha uygun fiyata denk geldiğini belirtti.

5 / 8 Onur Elmalı, eşi Meryem Elmalı, oğlu Alparslan’a 7 aylık hamileyken hamburgere aşerip, piyasada katkısız hamburger bulamaması üzerine eşine kendi elleriyle hamburger yapmıştı.

6 / 8 Elmalı, bir süre sonra kendi markasını kurarak katkısız hamburger ve sandviç yapmaya başladı.

7 / 8 Elmalı'nın yaptığı ürünlerin lezzeti Amerika ve Katar’a kadar ulaştı.