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  4. İzmir'de 6 kişinin yaralandığı olayda 'çocuğa cinsel taciz' iddiası

İzmir'de 6 kişinin yaralandığı olayda 'çocuğa cinsel taciz' iddiası

08.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Konak'ta dün akşam 6 kişinin yaralandığı kavganın, kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi.

İzmir'de 6 kişinin yaralandığı olayda 'çocuğa cinsel taciz' iddiası

Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta, dün saat 20.30 sıralarında, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek ve tabancalar da kullanıldı. Kavgada saçmaların isabet ettiği Kudret L. (31), Adem L. (27), Kadriye L. (29), Yeliz E. (44), Meriç G. (26) ve Kadir Ç. (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen 6 pompalı tüfek ve 1 tabancaya el konuldu.

İĞRENÇ İDDİA

Bu arada kavganın 6 Nisan'da bir kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA


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İzmir taciz

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