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İzmir'de 60 saatlik su kesintisi! Tankerlerle su dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 20:12 | Son Güncelleme

İzmir’de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine su verilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, tüm gün susuz kalan mahallelere tankerlerle su verdi. 60 saat sürecek kesintiden sonradan haberi olan ve bu nedenle önlem alamayan vatandaşlar, tankerlerden su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Buca’nın Yıldız Mahallesi’nde tankerden su alan Dursun Özer, su kesintilerinin normal olduğunu belirterek, “Boru patlamış, normal. Doğal bir şey. 3 gün susuz kalacağız ama olsun. Her şeye katlanırız. Nelere katlanmadık ki” derken, Nermin Yakar ise, “Haberimiz olsaydı su doldururduk" dedi.

"DURUM GERÇEKTEN VAHİM"

Mahalle sakinlerinden Sibel Aslan da, "Suyumuz kesik. Şu an susuzuz. Hiçbir şey yapamadık. Ev olduğu gibi duruyor. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamadık” derken, Ayşe Keskin, haber verilmediğini ve zor durumda kaldıklarını söyledi. Hıdır Araz ise, “Halimizi görüyorsunuz. Millet perişan. İnsanlarda su deposu yok. Yazık bu millete. Durum gerçekten vahim” diye konuştu.

Belediye görevlilerinin yarın da su kesintisinin yaşandığı mahallelere tankerle su dağıtılacağı belirtildi.

25 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ SU VERİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun dün patladığı, 30 kişilik ekibin arızayı gidermek için çalıştığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Küner köyü yakınlarında patlayan dev ana borunun onarılmasına yönelik çalışma şiddetli yağmur ve dolu altında sürüyor. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezi’ndeki ekipler, dün gece debinin sıfıra düştüğünü fark eder etmez arızanın olduğu bölgeye gitti. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı’na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazılarak, 2 metre 20 cm çapındaki betonarme borunun hasar gören bölümü yerinden çıkarıldı ve yeni parçaların bağlantı çalışmaları başladı. Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple 3 vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğü’nün teknik birimleri çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verilecek."

Yetkililer kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını, bu süreyi daha da öne çekebilmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ağırlıklı olarak Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerini kapsayan su kesintilerinden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkileniyor. İZSU Genel Müdürlüğü başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde bulunuyor. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yıl olmuş 2020 hala tankerlerle su dağıtımı :) chp belediyeciliği işte ne yaparsın...
chpk varsa rezillik var sefalet var eziyet var
Gör Türkiyem gör. chp hizmetini gör. Istranca dağlarını delerek İstanbula su getiren Erdoğanı gör
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