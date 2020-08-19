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İzmir’de 65 yaş ve üstü için yeni tedbirler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 00:10 | Son Güncelleme

İzmir’de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı.

İzmir’de 65 yaş ve üstü için yeni tedbirler

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkındaki genelgesi doğrultusunda bazı kararlar aldığı belirtildi.

Buna göre İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aldığı ek tedbirler şöyle sıralandı:

“Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi.” (İHA)

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