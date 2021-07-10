HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

10.07.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir otomobilde yeşil reçeteye tabi olan ve uyuşturucu madde içeren 7 bin hap ele geçirildi. Ayrıca, otomobilde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, A.K.(26) isimli bir şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bayraklı Mahallesi'nde oturan şüphelinin oturduğu evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra A.K.'nin 35 KUZ 01 plakalı otomobil ile geldiğini gören asayiş ekipleri, otomobilin önünü keserek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi olan ve içerisinde uyuşturucu madde barındıran 7 bin hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli A.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Dikkat çeken araştırma: Balıklar uyuşturucuya bağımlı hale gelebiliyorDikkat çeken araştırma: Balıklar uyuşturucuya bağımlı hale gelebiliyor

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!
Bakan Koca duyurdu! Yüzde 60'ın üzerine çıktıBakan Koca duyurdu! Yüzde 60'ın üzerine çıktı
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası

Hamdi Alkan'ın eşinden bikini şov

Hamdi Alkan'ın eşinden bikini şov

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.