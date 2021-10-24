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  4. İzmir’de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın terörist yakalandı

İzmir’de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın terörist yakalandı

24.10.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Urla ilçesinde, silahlı terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan firari kadın terörist, polis ekiplerince yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir’de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın terörist yakalandı

Olay, dün ilçede bulunan Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde cadde üzerinde M.A. (59) isimli kadının kullanmış olduğunu tespit ettikleri aracı durdurdu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Durdurulan araçta yakalanan ve hakkında silahlı terör örgütü PKK üyesi olmaktan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)


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İzmir
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