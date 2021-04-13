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  4. İzmir'de 9 flamingonun 'travmatik etkenlerle oluşan iç kanama'dan öldüğü belirlendi

İzmir'de 9 flamingonun 'travmatik etkenlerle oluşan iç kanama'dan öldüğü belirlendi

13.04.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 27 Mart'ta ölü bulunan 9 flamingonun, parazitolojik ve toksikolojik testlerinde anlamlı bulguya rastlanılmazken kuş gribi testleri de temiz çıktı. Flamingoların 'travmatik etkenlerle oluşan iç kanama'dan telef olduğu belirlendi.

Bayraklı Meles Deltası civarında, 27 Mart akşamı 9 flamingo ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye, belediye ekipleri sevk edildi. Çiğli ilçesindeki Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ölümüne ilişkin Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından ekipler tarafından Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen flamingolar, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne sevk edildi.

'TRAVMATİK ETKENLERLE OLUŞAN İÇ KANAMA'

Bornova'daki Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki laboratuvarda yapılan incelemelerde, flamingolarda kuş gribine (avian influenza) rastlanılmazken, parazitolojik ve toksikolojik testlerinde de probleme rastlanılmadı. Flamingoların, 'travmatik etkenlerle oluşan iç kanama'dan kaynaklandığı bildirildi.

(DHA)

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İzmir
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