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  4. İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi! Karar verildi, tutuklandılar

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi! Karar verildi, tutuklandılar

03.09.2024 19:18
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İzmir'de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerlerinin başına çuval geçirmişti. Olayda gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı.

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi! Karar verildi, tutuklandılar

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı.

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15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı. İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 15 kişiden oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrası 15 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir abd
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