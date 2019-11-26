İzmir'de ABD'li doktorun ölümüne ilişkin yeni gelişme!

NATO'da bir süre önce doktor olarak görev yapan ve emekli olduktan sonra İzmir'de kalma kararı alan 2 çocuk babası ABD vatandaşı James Edward Steidel, Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde 'Gaya' isimli Golden cinsi köpeği ile yaşamını sürdürüyordu.

İki gün boyunca köpeğin sürekli havlaması sonucu, apartman sakinleri Steidel'e ulaşmak istedi fakat Steidel kapıyı açmayınca, komşuları durumu Steidel'in arkadaşlarına bildirdi. Durumdan şüphelenerek eve gelen arkadaşları, Steidel'in telefonlara cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Steidel'den haber alınamadığı ihbarını alan polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve giriş yaptı. Evde yapılan incelemede, Steidel'i evin salon kısmında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, James Edward Steidel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Steidel'in evinde inceleme yapıldı. Steidel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.