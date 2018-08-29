HABER

İzmir'de acı olay! Babasının silahıyla oynayan çocuk kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 04:54 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 8 yaşındaki Muhammed Mustafa Çelik, oyun oynadığı babasının tabancasının ateş alması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetti.

İzmir'de acı olay! Babasının silahıyla oynayan çocuk kendini vurdu

İzmir’in Bayındır ilçesinde, 8 yaşındaki Muhammed Mustafa Çelik, babasının tabancasıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurarak yaşamını yitirdi. Oğullarının ölüm haberini çalıştıkları çiçek serasında alan acılı aile sinir krizleri geçirdi.

OKULA BAŞLAYACAKTI

İddiaya göre, çiçek serasında çalışan baba Ali ve anne Derya Çelik sabah saatlerinde diğer çocuklarını evinin yakınlarındaki babaannelerine teslim ederek tarlaya çalışmaya gitti. Öğleden sonra evin anahtarını gizlice alarak yaşadıkları evlerine gelen Muhammed Mustafa Çelik, babasının ruhsatlı olduğu öne sürülen tabancasını çıkarıp oyun oynamaya başladı. Bir ara silahın namlusunu kendisine doğrultan küçük Muhammed’in eli tetiğe değince silah büyük bir gürültü ile ateş aldı. Boynunun hemen altından vurulan talihsiz çocuk olay yerinde can verdi.

aciolay

"BEN O SİLAHI EVDE HİÇ İSTEMEMİŞTİM"

Komşularının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı anne Derya Çelik, “Ben o silahı evde hiç istememiştim. Canım oğlum ben sensiz ne yaparım?” diyerek gözyaşı döktü.

Yaklaşık 4 ay önce taşındıkları Bayındır’da ilkokula başlayacak olan küçük Muhammed’in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

(DHA)

PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadıYoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı
Arıza yapan yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 1 ölü, 4 yaralıArıza yapan yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Bayındır silah Çocuk

En Çok Okunan Haberler

Twitter'dan duyurdu! ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de 'Google'ı hedef aldı!

Twitter'dan duyurdu! ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de 'Google'ı hedef aldı!

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

İran istihbaratı açıkladı: Onlarca yabancı ajan tutuklandı

İran istihbaratı açıkladı: Onlarca yabancı ajan tutuklandı

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Kars'ta büyük sürpriz! Ağustos'ta beyaza büründü

Kars'ta büyük sürpriz! Ağustos'ta beyaza büründü

Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı

Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı

3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Manisa'da heyecanlandıran keşif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.