HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de acı olay... Yaşlı çift yangında öldü

İzmir'de acı olay... Yaşlı çift yangında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 13:49 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde, İbrahim Önal (90) ve Ayşe Önal (88) çifti, evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin Işıklar Mahallesi'ndeki müstakil evinde, saat 08.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Daha sonra eve giren itfaiye ekipleri, çiftin cansız bedenlerini buldu. Acı haberle olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

İbrahim Önal ve Ayşe Önal'ın cansız bedenleri otopsi için morga gönderilirken, jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Yük gemisi karaya oturduYük gemisi karaya oturdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Tire yangın ibrahim önal ayşe önal

En Çok Okunan Haberler

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

İsyan etti! 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar...'

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

500 bin TL ödülle aranan Ömer Oran öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist teslim oldu

Çözülüyorlar! 5 tanesi daha teslim oldu

Feci şekilde hayatını kaybeden Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi hala aralanamadı

Korkunç şekilde ölen Mehtap'la ilgili çelişkili sözler...

Yalova'da yük gemisi karaya oturdu

Yük gemisi karaya oturdu

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

Kayseri'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Kayseri'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Feci yangın! Hamile kadın ve kızını itfaiye kurtardı

Hamile kadın ve kızını itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.