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İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde köpeklerin ahırdaki hayvanlarına saldırdığını ve telef ettiklerini öne süren mahalle sakinleri artık hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyor.

İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

İzmir Ödemiş'de kırsaldaki Ertuğrul Mahallesi'nde hayvan yetiştiricileri son bir ayda gruplar halinde dolaşan köpeklerin saldırısı sonrası 10 hayvanlarının telef olduğunu, birçoğunun da yaralandığını belirterek, hayvanlarını korumak için tüfekle beklemeye başladı.

Selma Arslan, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını söyleyerek, bu nedenle başıboş köpeklerin bölgeden uzaklaştırılmasını istediklerini dile getirdi.

Bir hayvanını köpeklerin saldırarak yediğini anlatan Arslan, "Sabahleyin geldiğimizde hayvanı böyle yaralı olarak bulduk. Geldiğimizde kalabalık köpek grubu vardı. Sesimizi duyunca kaçıp gittiler ama bizlere saldırsa insan dahi kurtulamaz. Köpekler, iki düveme saldırdı. Bir tanesini öldürüp yediler. Bir tanesini de yaralı olarak kurtardık." dedi.

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"KORKU İÇİNDEYİZ"

Mahallede hayvancılık yapan Kemal Ersöz de son bir aydır köpeklerin toplu halde köylerine geldiğini ifade etti.

Ersöz, "İnsanlar burada toplu köpekler tarafından yapılan saldırılar yüzünden mağdur durumdalar. Bazıları buzağı bazıları da 1 yaşında hayvanlar köpeklerin saldırısında telef oldu. Biz vatandaş olarak ne kadar önlem alabiliriz? Büyükşehir Belediyesini aradığımızda 'Bu konuda ilçe belediyesini arayın' diyorlar. Bizlerin burada canı yandı. Her gün 'Köpekler acaba ne zaman gelecek?' diye korku içindeyiz." şeklinde konuştu.

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"ELEKTRİKLİ TEL ÇEKTİK FAYDA ETMEDİ"

Hasan Arslan da köpeklerin saldırısında bir buzağının telef olduğunu, 2 buzağının yaralandığını aktardı.

Köpek saldırılarından korunmak için ahırın çevresine elektrikli tel çektiğini ama bundan da bir sonuç alamadığını kaydeden Arslan, şunları söyledi:

"Çareyi ancak gece ve gündüz tüfeklerimizle nöbet tutmakta bulduk. Çok mağduruz. Şehirdeki köpekler buradaki köpeklerden farklı. Şehirdeki köpeklerin iyi veya kötü bir şekilde karınları doyuyor. Ancak bizim yaşadığımız kırsal alanlarda nereden geldiğini bilmediğimiz 35-40 köpek gruplar halinde ahırlara dadandılar. Jandarma ve Ödemiş Belediyesinin ilgili birimlerine haber verdik. Jandarma ekipleri mahallemizde incelemeleri belediye ekipleri ile birlikte yaptılar. Bir an önce köpek korkusundan artık kurtulmak istiyoruz." (AA)

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izmir köpek Ödemiş

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