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  4. İzmir’de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

İzmir’de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

16.11.2020 21:45 | Son Güncelleme:
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İzmir’de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

İzmir’in Urla ilçesinde bir aile hekimi yakalandığı koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, yakalandığı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “İzmir’in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil’i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Çil'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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