İzmir’de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, yakalandığı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “İzmir’in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil’i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Çil'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

#Ölüyoruz

İzmir'in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz ÇİL'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.#Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/ZbPBRiZIrM — İzmir Tabip Odasi (@izmirtabip) November 16, 2020



