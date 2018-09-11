HABER

İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, son günlerde şehirde hakim olan kötü koku tartışıldı. AK Partili Kökoğuz, "Çocukken büyüklerimiz kuru fasulye yediğimizde ‘insan içinde gaz çıkarma’ derlerdi. Şimdi bu ayıp İzmir'e kamil oldu." ifadesini kullandı. Kökoğuz'a yanıt veren CHP'li Aydoğan ise "verdiğin örnek bu toplantıya uygun değil. Gerekli bilgiye ulaşıldığı zaman açıklamayı yapacağız." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın idaresinde gerçekleşti. Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, İzmir'de son günlerde kötü bir kokunun hakim olduğunu hatırlatarak, nedenlerinin açıklanmasını istedi. Sırrı Aydoğan ise kokunun nedeninin araştırıldığını söyledi.

Kökoğuz ise şunları kaydetti:

"Canlı varlıklar bir organizmadır. Canlıların katı atıkları vardır. Çocukken kurufasulye yediğimizde 'insan içinde gaz çıkarma, kokusu çıkar' derlerdi, böyle büyütüldük. Şimdi bu ayıp İzmir'e kamil oldu. Vatandaşlar lağım kokusunu solumakta. Vatandaşlar bilgilendirilmek istiyor. 'Bu pis koku neden oldu, niçin önlem alınamadı' diye soruyorlar. Lütfen bilgilendirmede bulunun" diye konuştu.

'VERDİĞİN ÖRNEK BU TOPLANTIYA UYGUN DEĞİL'

AK Partili Kökoğuz'un sözleri üzerine açıklama yapan Sırrı Aydoğan ise "Verdiğin örnek bu toplantıya uygun değil. Büyükşehir çalışmalarını devam ettiriyor. Kesin bir neticeye varmış değiller. Bilim insanlarıyla araştırmalar sürüyor. Vatandaşın sorma hakkı sizin de dile getirme hakkınız doğaldır. Gerekli bilgiye ulaşıldığı zaman açıklamayı yapacağız."

AK Partili Meclis Üyesi İmet Tunç da belediye olarak bu soruna bir çare bulunamadığını ileri sürerek, "Az önce grup başkanvekilimiz konuyu örnekle anlattı. Biz bu kokuyu başka bir şekilde anlatamıyoruz. Biz İzmir'e kem gözle bakmıyoruz. Biz İzmir'i seviyoruz. İzmir bizim gözbebeğimiz" dedi.


PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?
Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştıAbdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP izmir ak parti gaz çıkarma Ali Kökoğuz Sırrı Aydoğan

En Çok Okunan Haberler

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.