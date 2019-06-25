Buca ilçesinde son bir hafta içerisinde oyun parklarına, spor alanlarına ve çöp konteynerlerine zarar verildi. Kamu malı hırsızlığıyla ve zararıyla ilgili soruşturma başlatılırken, görenleri şaşkına çeviren hırsızlık vakasında olay kameralara yansıdı. Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce Aydoğdu Mahallesi’nde TOKİ Konutlarının olduğu yere konulan akıllı çöp konteynerlerinin demir kapakları söküldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde kimliği belirsiz şahıs, gündüz vakti göz göre göre konteyner kapağını sökerek arabasının bagajına atarak olay yerinden uzaklaştı. Bir başka kamera görüntüsüne daha takılan şahıs, elinde, başka yerlerden topladığı çok sayıda demir kapağı da bagaja atarken görüntülendi.

Şirinyer’de yer alan Mustafa İtmeç Parkı’nda bir olay yaşandı. Bir grup kişi, bakım ve onarım çalışması yeni gerçekleştiren parktaki demir korkulukları devirerek spor aletlerinin ateşe verdi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından spor aletlerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.