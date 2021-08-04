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  4. İzmir'de akılalmaz olay: Düğünde atılan havai fişek yangına sebep oldu

İzmir'de akılalmaz olay: Düğünde atılan havai fişek yangına sebep oldu

04.08.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir düğün sırasında atılan havai fişekler yangına sebep oldu. Bir yandan ağaçlık alana yönelen yangın söndürülürken, diğer yandan bir kişinin havai fişek atarak sorumsuzca davranması bu kadar da olmaz dedirtti.

Türkiye’nin pek çok ilinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Yangınların neden ve nasıl çıktığı araştırılırken, İzmir’in Karabağlar ilçesinde çekilen görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti.

SORUMSUZCA DAVRANIŞ YANGIN ÇIKARDI

Bir düğünde çekilen görüntülerde, atılan havai fişek yangına sebep oldu. Ağaçlık alana doğru yönelen yangın, bir anda büyüdü. Düğünde bulunan vatandaşlar, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın havai fişek atmaya devam etmesi ve ortaya koyduğu sorumsuzca davranış bu kadar da olmaz dedirtti. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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