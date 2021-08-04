İzmir'de akılalmaz olay: Düğünde atılan havai fişek yangına sebep oldu

Türkiye’nin pek çok ilinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Yangınların neden ve nasıl çıktığı araştırılırken, İzmir’in Karabağlar ilçesinde çekilen görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti.

SORUMSUZCA DAVRANIŞ YANGIN ÇIKARDI

Bir düğünde çekilen görüntülerde, atılan havai fişek yangına sebep oldu. Ağaçlık alana doğru yönelen yangın, bir anda büyüdü. Düğünde bulunan vatandaşlar, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın havai fişek atmaya devam etmesi ve ortaya koyduğu sorumsuzca davranış bu kadar da olmaz dedirtti. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



