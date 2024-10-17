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  4. İzmir'de akılalmaz olay! 'Dur' ihtarına uymadı: Polisi metrelerce sürükledi!

İzmir'de akılalmaz olay! 'Dur' ihtarına uymadı: Polisi metrelerce sürükledi!

17.10.2024 15:14
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafik denetimi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü kendisine engel olmayan isteyen bir polisi otomobilinin kaputunda yaklaşık 300 metre boyunca sürükledi.

Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı.

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KAPUTUN ÜSTÜNDE METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı.

Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü.

Otomobil, 4 sokak ilerde takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı.

Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İzmir
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