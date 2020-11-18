İzmir'de akılalmaz olay! Sigara içmek için çıktığı balkondan düşüp, öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi’nde bulunan apartmanda meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla kayınpederinin evine gelen E.B., sigara içmek balkona çıktı. Ancak dengesini kaybederek 7'nci kattan beton zemine düştü.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı E.B., ağır yaralı oarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

E.B.’nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

