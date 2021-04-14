İzmir'de akşam ezanı kaçta okunuyor? 14 Nisan iftar saatleri açıklandı

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı, Rahmet ayıdır. Peygamberimiz, Ramazan’ın ümmet ayı olduğunu belirtmişti. Aç kalmak, vücudu ve nefsi terbiye etmek için tutulan oruç ibadeti, İslam’ın 5 temel şartlarındandır. Ramazan ayı da nimetlerin bolca verildiği Müslümanlar açısından önemli bir aydır. 14 NİSAN’DA İZMİR İÇİN İFTAR SAATLERİ AÇIKLANDI 14 Nisan Çarşamba günü İzmir’de imsak vakti 05:03’te giriyor. 06:30’da ise sabah namazı okunuyor. 13:17’de öğlen namazı, 16:57’de ise ikindi namazı okunuyor. İftar vakti yani akşam namazı ise 19:53’te okunacak. Yatsı namazı ise 21:14’te kılınacak. İZMİR’DE AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? 14 04 2021 05:03 06:30 13:17 16:57 19:53 21:14

15 04 2021 05:02 06:29 13:17 16:58 19:54 21:16

16 04 2021 05:00 06:27 13:16 16:58 19:55 21:17

17 04 2021 04:58 06:26 13:16 16:58 19:56 21:18

18 04 2021 04:56 06:25 13:16 16:58 19:57 21:19

19 04 2021 04:55 06:23 13:16 16:58 19:58 21:21

20 04 2021 04:53 06:22 13:15 16:59 19:59 21:22

21 04 2021 04:51 06:20 13:15 16:59 20:00 21:23

22 04 2021 04:50 06:19 13:15 16:59 20:01 21:24

23 04 2021 04:48 06:18 13:15 16:59 20:02 21:26

24 04 2021 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27

25 04 2021 04:45 06:15 13:14 17:00 20:04 21:28

26 04 2021 04:43 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30

İFTAR DUASI "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü." İFTAR DUASI ANLAMI "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!" YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz ’in hicretinden bir buçuk yıl sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılınmış olan oruç ibadeti, İslamın 5 şartından biridir. Bu kadar mühim bir ibadeti ile ilgili olarak daha detaylı anlatmak gerekirse; Ramazan orucu, Bakara suresinin 183-184. ayetleriyle hicretin ikinci yılında Bedir savaşı öncesinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Peygamberimiz (a.s.) hayatında dokuz sene Ramazan orucu tutmuştur. 183. ayette orucun mutlak olarak farz kılındığı bildirilmekte, ancak orucun ne zaman, nasıl ve kaç gün tutulacağı bildirilmemektedir.

ayette bu kapalılık kısmen giderilmiş, orucun “sayılı günlerde” tutulacağı beyan edilmiştir. Sayılı günler ile maksat Ramazan ayıdır. 14 Bakara suresinin 184 ve 185. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

(Oruç), sayılı günler(dedir)… …Sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun… Allah, bu ayetlere Ramazan orucunu tutmayı Müslümanlara farz kılmıştır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetler de şunlardır: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir. Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakara 2/183-184). Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmeye de vesile olur. "Tok, açın halinden anlamaz" atasözü de bunu ifade eder. Orucun, dinimizde önemli bir yeri olan sabır konusuyla irtibatı da burada hatırlanmalıdır. "Namaz ve sabırla yardım isteyin" (el-Bakara 2/153) ve "Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak tastamam verilir"(ez-Zümer 39/10) gibi ayetler, "Oruç sabrın yarısıdır" (Tirmizî, “Da‘avât”, 86) diyen ve orucun Allah için olup mükafatını da kendisinin hesapsız olarak vereceğini bildiren hadislerin ortak anlamı, orucun sabır boyutunu ve bunun fazilet ve sevabının yüksekliğini anlatır.