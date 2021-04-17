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İzmir'de akşam namazı kaçta? İzmir'de iftara kaç dakika var?

17.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi tarafından heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayı sonunda geldi. Vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini de merak etmeye başladı. İzmir'de oturan vatandaşlar İzmir iftar saatlerini sorguluyor. Peki İzmir'de akşam ezanı kaçta okuyor? 17 Nisan İzmir iftara kaç dakika kaldı? İşte yanıtı...

İzmir'de akşam namazı kaçta? İzmir'de iftara kaç dakika var?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. İzmir'de oturan vatandaşlar İstanbul iftar saatlerini merak ediyor. Peki İzmir'de iftar vakti kaçta? 17 Nisan İzmir'de akşam ezanı kaçta okunuyor?

17 NİSAN İZMİR'DE AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE İZMİR İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihi itibariyle idrak etti. İlk imsak 05:05'de gerçekleşmişti. İzmir'de bugünkü iftar ise 19:56 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:20'da İzmir'de son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı İzmir imsakiyesi:

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ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor: "Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz."

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi ise, günah işlemekle geçer.

İstanbul ilinin namaz vakitlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:
https://www.mynet.com/izmir/namaz-vakitleri

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İzmir iftar

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