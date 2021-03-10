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  4. İzmir'de akşam namazı kaçta okunuyor? İşte İzmir imsakiyesi

İzmir'de akşam namazı kaçta okunuyor? İşte İzmir imsakiyesi

10.03.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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İzmir'de akşam namazı kaçta okunuyor? İşte İzmir imsakiyesi

Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Ramazanın bereketinin özlendiği bu günlerde imsakiyeler raflardaki yerini almaya başladı. Oruca başlama zamanını gösteren imsakiyeler, her il için ayrı ayrı hazırlanmaktadır.

Ramazan ayında oruç tutmak, oruç tutabilen her müslüman için farz kılınmıştır. İmsakiyeler, oruç tutanların oruca başlama saatini takip edebilmelerine yardımcı olur. Hem vücuda, hem psikolojiye oldukça faydalı olan oruç, aynı zamanda kişinin Allah'a yaklaşmasını da sağlar.

İZMİR'DE AKŞAM NAMAZI KAÇTA OKUNUYOR?

İzmir'de bu hafta akşam ezanı saatleri şu şekilde;

10 Mart 2021 Çarşamba 19.20
11 Mart 2021 Perşembe 19.21
12 Mart 2021 Cuma 19.22
13 Mart 2021 Cumartesi 19.23
14 Mart 2021 Pazar 19.24
15 Mart 2021 Pazartesi 19.25
16 Mart 2021 Salı 19.26

İZMİR İMSAKİYESİ

İzmir'in 10 Mart - 16 Mart arası imsakiyesi şu şekilde;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Mart 2021 Çarşamba 06:03 07:24 13:27 16:44 19:20 20:36
11 Mart 2021 Perşembe 06:01 07:22 13:27 16:45 19:21 20:37
12 Mart 2021 Cuma 06:00 07:21 13:26 16:45 19:22 20:38
13 Mart 2021 Cumartesi 05:58 07:19 13:26 16:46 19:23 20:39
14 Mart 2021 Pazar 05:56 07:17 13:26 16:46 19:24 20:40
15 Mart 2021 Pazartesi 05:55 07:16 13:25 16:47 19:25 20:41
16 Mart 2021 Salı 05:53 07:14 13:25 16:47 19:26 20:42

İMSAKİYE NEDİR?

"İmsak" kelimesinin sözlük anlamı 'geri durmak' ve 'kendini tutmak' olarak karşımıza çıkar. İslam aleminde ise imsak kavramı 'oruca başlama vakti' anlamında kullanılır.

Yani orucu sonlandırma vaktine 'iftar' denilirken oruca başlama vaktine ise 'imsak' adı verilmektedir.

İmsakiye ise ramazan aylarında şehirlere göre hazırlanır ve ramazan ayındaki her günün ezan saatlerini içerisinde barındırır. Bir nevi oruca başlama ve orucu sonlandırma vakitlerinin içerisinde bulunduğu bir rehberdir.

İzmir'de akşam namazı kaçta okunuyor? İşte İzmir imsakiyesi

ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan ayında oruç tutmanın hükmü vardır. Oruç tutmak ile mükellef olan her kişinin ramazan ayında oruç tutması farzdır. Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyrulmaktadır; "Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız."

İslam'ın 5 temel şartı bulunmaktadır. Oruç tutmak, bu beş şarttan birisidir.

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç tutmak, bir insanın kötülüklerden korunmasına yardımcı olur. Oruç tutan kişilerin etrafında Allah tarafından koruyucu bir kalkan yaratılır.

Oruç tutmak, kötülükleri azaltır. Ramazan ayında toplumdaki suç oranlarında düşüş olduğu gözlemlenmiştir.

Oruç tutmak, kişinin manevi duygularını tazelemesine yardımcı olur. Oruç tutan kişi Allah yoluna sevk olur, Allah'a daha yakın hisseder.

Oruç, toplumdaki imeceyi arttırır. Yardımlaşma ve dayanışma artar.

Hz. Muhammed'in, oruç tutan kişilerin cennette köşk edindiğini söylediği hadisleri bulunmaktadır. Oruç tutmak ile cennet kapısı açılırken cehennem kapıları kapanır.

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