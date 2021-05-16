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İzmir’de alacak-verecek cinayeti! Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu

16.05.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde, bin 500 lira alacağı olduğu iddia edilen kişinin evine giden adam, silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de alacak-verecek cinayeti! Bin 500 lira alacağını istedi, canından oldu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Meriç Mahallesi 5648 sokakta bulunan 3 katlı bir apartman içerisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Volkan Akçay (28) ile kardeşi N.A., bin 500 lira alacakları olduğu öne sürülen yabancı uyruklu Ahmad K.’nin (31) evine gitti. Volkan Akçay ile Ahmad K. aralarında konuşurken Akçay’ın kardeşi N.A., bu sırada dışarı çıkarak beklemeye başladı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Volkan Akçay ile Ahmad K. arasında konuşma esnasında başlayan tartışma büyüyerek kavga dönüşünce, Ahmad K. tabancayla Volkan Akçay’a ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Akçay, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan N.A., eve girince ağabeyini yerde yatarken gördü. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akçay’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli Ahmad K., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Silahla vurularak hayatını kaybeden Volkan Akçay’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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