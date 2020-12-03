İzmir'de, Alman vatandaşlarını dolandıran suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir suç örgütünün 23 Alman vatandaşını dolandırması olayına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarına el konulması amacıyla İzmir merkez ve ilçelerinde 48 adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 21 şüpheliyi gözaltına alındı.

Ayrıca, aramalarda suça karıştığı tespit edilen kişilerle gözaltı sayısı 31'e yükseldi. Adreslerde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1,5 milyon avro, 200 bin dolar ve 150 bin TL'ye yakın para ile yaklaşık 5 kilograma yakın altın, 20- 25 kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, suç örgütünün lideri ve yönetici kadrosu ile bazı üyelerinin İzmir'de, bazı Türk ve Alman vatandaşının ise Almanya ve Avrupa'nın değişik yerlerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S.'nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M., Halit D., Halil Ç. ve Hikmet S.'nin yaptığı suç örgütünün çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu belirlenirken, örgütün paraları örgüt yöneticileri ile üyeleri adına gayrimenkul alma ve şirket kurma yöntemi ile paraları akladığı iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

